Населення з 2015 року зможе самостійно вибирати постачальника газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики, пропонує надати побутовим абонентам ступінь кваліфікованого споживача газу, що дає право самостійного вибору постачальника ресурсу, з 1 січня 2015 року.

Про це сказано в проекті відповідної постанови регулятора, яким на виконання положень закону «Про засади функціонування ринку природного газу» пропонується визначити ступені кваліфікації споживачів газу.

Згідно з документом, промисловим споживачам пропонується надати ступінь кваліфікованого споживача з 1 березня 2012 року, бюджетним організаціям – з 1 січня 2013 року.

Крім того, статус кваліфікованого споживача окремо буде надано теплокомуненерго. Для них принцип свободи вибору постачальника буде впроваджено з 1 січня 2014 року.

Нагадаємо, згідно із законом «Про засади функціонування ринку природного газу» кваліфікованим споживачем є споживач, який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника.

Згідно із законом, із січня ц.р. в Україні має розпочатися перший етап лібералізації ринку газу, який продовжиться до 2015 року. В ході першого етапу планується розділити функції транспортування й постачання газу, визначити кваліфікованих споживачів і гарантованих постачальників.

Другий етап передбачає наділення всіх споживачів усередині країни статусом кваліфікованих споживачів.

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