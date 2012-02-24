Янукович: Україна розвиватиме альтернативну енергетику

Україна розвиватиме альтернативну енергетику, незалежно від результатів переговорів з Росією щодо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Дніпропетровську заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, за три роки, що минули після підписання попереднім урядом контрактів про поставки і транзит газу з Росії, Україна знизила об’єми закупівель природного газу в РФ й почала використовувати альтернативні види палива.

Президент наголосив, що Україна має намір диверсифікувати поставки імпортного газу в Україну.

«Якщо ми не будемо розвивати альтернативні джерела використання палива - позиція України буде слабкою», - уточнив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, після підписання газових контрактів у 2009 році Україна за три роки втратила близько 12 млрд. дол.

Президент також висловив сподівання, що переговори з Росією щодо ціни на газ з Росією завершаться компромісним рішенням.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив «динамічність та ефективність торговельних стосунків України з Росією». За його словами, товарообіг з РФ минулого року становив 56 млрд. дол.