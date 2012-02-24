НКРЕ збільшила прогнозну ринкову ціну електроенергії на березень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила прогнозну оптову ціну на електроенергію на березень на 4% - до 670,94 грн. за МВт/год. (без ПДВ), порівняно з встановленою для лютого.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну постанову від №186 від 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця НКРЕ зберігала прогнозну оптову ціну на електроенергію на лютий на січневому рівні - 645,13 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

НКРЕ прогнозує, що в 2012 році зростання прогнозної оптової ціни на електроенергію не перевищить 10%.

У 2011 році прогнозна оптова ціна зросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год. для грудня.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.