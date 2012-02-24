Привабливі "зелені" тарифи забезпечать розвиток відновлюваної енергетики – експерти

Привабливі "зелені" тарифи можуть забезпечити стрімкий розвиток відновлюваної енергетики в Україні так само, як це відбувалося у Західній Європі, коли країни-члени ЄС пропонували високі ставки тарифів для нових об`єктів, вважає аналітик Bloomberg New Energy Finance Мартін СІМОНЕК (Martin Simonek). Bloomberg відзначає, що чинні в Україні "зелені" тарифи покликані в першу чергу компенсувати ризики ведення бізнесу і дороге позикове фінансування, обумовлене, зокрема, тим фактором, що Україна не входить до ЄС.

"Високий рівень тарифних ставок в Україні може викликати бум у сонячній енергетиці, який може забезпечити виконання всіх завдань, поставлених урядом", – цитує аналітика агентство.

Його погляди поділяє президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій ДАВІЙ, який вважає, що країні вдасться досягти наміченої амбітної мети і збільшити встановлену потужність фотоелектричних електростанцій до 1 Гвт до 2015 року.

"Національні і міжнародні компанії виявляють чимале зацікавлення реалізацією проектів у сфері сонячної енергетики, і тому завдання, намічені урядом, будуть напевне досягнуті", – відзначив він в інтерв`ю Bloomberg.

В.Давій нагадав, що компанія Activ Solar минулого року завершила будівництво і ввела в експлуатацію три фотоелектричні станції.

"Крім цієї компанії, український ринок зацікавив також інших розробників і виробників устаткування, включно з Sharp, Schneider Electric і Renewable Energy Corp", – додав президент АПЕУ.

Представник Sharp Барбара РУДЕК (Barbara Rudek) в інтерв`ю Bloomberg заявила, що в Україні є інтерес до сонячних модулів, які випускає компанія, що обумовлене "дуже привабливими "зеленими" тарифами".

За прогнозами АПЕУ, потужність побудованих у нинішньому році сонячних електростанцій сягне 300 МВт проти 200 МВт у 2011 році.

Як повідомлялося, Україна у 2011 році розвивала електроенергетику на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) інтенсивніше, ніж традиційну: загальна встановлена потужність «зелених» електростанцій впродовж минулого року зросла на 4%, або на 221,1 МВт, і до 1 січня 2012 року досягла 5773,8 МВт (включно з великими ГГЕ), тоді як встановлена потужність електростанцій на викопному паливі скоротилася на 72,1 МВт – до 47536,8 МВт.

Основний приріст енергопотужностей на ВДЕ забезпечила фотовольтаїка - компанія Activ Solar восени минулого року завершила будівництво і ввела в експлуатацію 80-мегаватний парку "Охотникове", а в грудні - 100-мегаватний парк "Перове". Обидві станції розташовані в Криму.

За даними АПЕУ, також станом на кінець 2011 року в Україні було інстальовано 117 МВт вітроенергетичних, 104 МВт гідроенергетичних і 68 МВт потужностей біоенергетики.