Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає справедливою для України ціну на російський газ у 240 - 250 доларів.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, яке транслювалося на каналі ICTV.

«Ми вважаємо, що справедлива для нас ціна – це європейська ціна, мінус транзит на Європу на кордоні України з Росією», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Але справа в тому, що вони не розкривають нам європейські ціни до кінця. Тому тут ми говоримо: покажіть. Не показують! Тому ми різними іншими шляхами дізнаємося. І ми розуміємо, що реально справедливою для нас була б ціна в районі 240 – 250 доларів – не дорожче», – заявив президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ "Газпром" знизив ціну на газ для споживачів Європи в середньому на 10%