Янукович вважає справедливою для України ціну на російський газ у 240-250 доларів
12:58, 25 лютого 2012Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає справедливою для України ціну на російський газ у 240 - 250 доларів.
Про це він заявив у телеінтерв’ю, яке транслювалося на каналі ICTV.
«Ми вважаємо, що справедлива для нас ціна – це європейська ціна, мінус транзит на Європу на кордоні України з Росією», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Але справа в тому, що вони не розкривають нам європейські ціни до кінця. Тому тут ми говоримо: покажіть. Не показують! Тому ми різними іншими шляхами дізнаємося. І ми розуміємо, що реально справедливою для нас була б ціна в районі 240 – 250 доларів – не дорожче», – заявив президент.
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