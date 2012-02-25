Комітет «Україна-ЄС» закликає Європу допомогти в модернізації української ГТС

Комітет з парламентської співпраці між Україною та ЄС закликає європейські інституції надати Україні допомогу в модернізації газотранспортної системи.

Як повідомив народний депутат України, співголова Комітету Борис ТАРАСЮК, про це йдеться в тексті доповіді з питань місцевого та регіонального самоврядування, затвердженій за результатами роботи 18 засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, інформує прес-служба НРУ.

За словами Б.ТАРАСЮКА, Комітет з парламентського співробітництва у своїй доповіді вітає роль України у питанні безперебійного транзиту газу до країн-членів ЄС в період сильних морозів на території Європи і відзначає, що намагання Газпрому створити враження про Україну як про неефективного і ненадійного транзитера газу до споживачів ЄС, в результаті виявилися безуспішними.

Комітет закликає європейські фінансові інституції надати Україні допомогу в модернізації української газотранспортної системи», - повідомив Б.ТАРАСЮК і додав: «Це дуже важливий пункт, яким члени комітету, фактично відгукнулися на спекуляції з боку Росії щодо міфічних проблем в забезпеченні безперебійного постачання газу в країни ЄС. Цим самим вони перекреслили голослівні твердження Газпрому».

Б.ТАРАСЮК нагадав, що 18 засідання Комітету з Парламентського співробітництва між Україною та ЄС, котре проходило 20 – 22 лютого в Україні, складалося з двох частин – перша в Києві, а друга відбулась у формі зустрічей комітету з представниками органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області. Там же було обговорено текст спільної доповідь з питань місцевого та регіонального самоврядування, котрий Верховна Рада підготувала спільно з Європарламентом.

“В цілому текст доповіді затверджений – прокоментував він - Можливо будуть деякі зміни продовж двох найближчих тижнів. Хотів би окремо виділити документ, який зазвичай, приймається КПС. Він називається “Заключна заява та рекомендації” і нараховує 52 пункти, в яких депутати Верховної Ради України та Європарламенту висловлюють свою позицію.”

За словами Б.ТАРАСЮКА, «депутати спільно дійшли згоди щодо якнайшвидшого парафування Угоди про Асоціацію і закликали до якнайшвидшого підписання і ратифікації угоди до кінця 2012 року. «Заключна Заява та рекомендації», зазвичай, направляються вищому органу міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС – Раді співробітництва, крім того, цей документ буде направлено на розгляд Президенту України, Кабінету міністрів України, зацікавленим міністерствам та відомствам нашої країни».

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