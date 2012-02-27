Ціна нафти обвалилась після досягнення 9-місячного максимуму

На світових торгах у понеділок, 27 лютого, ціни на нафту падають після позитивної корекції минулого тижня, а також на заявах глави МВФ Крістін Лагард за підсумками саміту фінансової "двадцятки" в Мехіко.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,27 долара або на 0,25%, - до 109,50 долара за барель. При цьому в п`ятницю вартість цієї марки досягла дев`ятимісячного максимуму в 109,77 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,54 долара, або на 0,43%, - до 124,93 долара за барель.

Директор-розпорядник МВФ заявила журналістам за підсумками саміту G20, що світова економіка поки не вийшла із зони ризику, хоча вже забезпечена її відносна стабільність. Зростання цін на нафту було названо Лагард в числі найбільш істотних ризиків для її подальшого відновлення.

Крім того, інвестори звернули увагу на заяву міністра фінансів США Тімоті Гайтнера, за словами якого країни "Групи двадцяти" розглядають можливість зниження імпорту іранської нафти і посилення фінансових санкцій щодо цієї країни. При цьому брак "чорного золота" G20 зможе компенсувати за рахунок альтернативних джерел поставок, передає Bloomberg.