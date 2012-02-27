Виробництво нафтопродуктів у Білорусі зросло на 73%

Мінськ. У Білорусі в січні 2012 року виробництво основних видів нафтопродуктів зросло на 73,2% в порівнянні з січнем 2011 року та досягло 12,8 трлн. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

«Найбільше за січень 2012 року збільшилося виробництво дизельного палива, включаючи біодизельне, - в 2,1 рази, до 819 тис. тонн. Також було вироблено 610,4 тис. тонн нафтового палива (мазуту), що на 56,2% перевищує показник січня минулого року. Випуск автомобільного бензину зріс на 36% і досяг 306,9 тис. тонн. Мастильних масел в січні 2012 року було вироблено на 8,2% більше, ніж за січень 2011 року - 5,7 тис. тонн», - повідомляє Белстат.

У Національному статистичному комітеті Білорусі уточнили, що запаси основних видів нафтопродуктів на 1 лютого 2012 становили від 0,6% середньомісячного обсягу виробництва по нафтовому паливу (мазуту), що дорівнює 2,1 тис. тонн, до 81,7% по мастил - 4,6 тис. тонн.