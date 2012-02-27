Путін придумав назву газопроводам в обхід України - крок до "єдиного енергокомплексу" ЄС

Кандидат у президенти Росії Володимир ПУТІН називає газопроводи в обхід України – «Північний потік» і «Південний потік» - кроком до створення «єдиного енергокомплексу Європи».

Про це він написав у своїй черговій передвиборній статті «Россия и меняющийся мир», присвяченій питанням міжнародних відносин і опублікованій сьогодні в газеті «Московские новости».

«Потрібно задуматися і над глибшою кооперацією у сфері енергетики - аж до створення єдиного енергокомплексу Європи. Важливі кроки в цьому напрямі - будівництво газопроводів «Північний потік» по дну Балтики і «Південний потік» у Чорному морі», - зазначає В.ПУТІН.

Він переконаний, що ці проекти підтримали уряди багатьох країн, в них беруть участь найбільші європейські енергетичні компанії. Після їх повного введення в експлуатацію Європа одержить надійну і гнучку, незалежну від чиїхось політичних капризів систему газопостачання, що дасть змогу не формально, а реально зміцнити енергобезпеку континенту, заявив він.

«Це особливо актуально в світлі рішення деяких європейських держав скоротити або взагалі відмовитися від використання ядерної енергії», - вважає він.

Водночас В.ПУТІН заявив, що пролобійований Єврокомісією «Третій енергопакет», спрямований на витіснення російських інтегрованих компаній, не зміцнює відносин РФ з ЄС.

На його думку, «Третій енергопакет» з урахуванням підвищення нестабільності альтернативних Росії постачальників енергоресурсів - ще й загострює системні ризики для самої європейської енергетики, відлякує потенційних інвесторів у нові інфраструктурні проекти. У розмовах зі мною багато європейських політиків піддають критиці «пакет». Треба набратися мужності і прибрати цю перешкоду на шляху взаємовигідної співпраці, додав він.

Окрім того, В.ПУТІН вважає, що істинне партнерство між Росією і Євросоюзом неможливе при збереженні візового режиму.

«Загрози для європейців з боку т.з. економічних мігрантів з Росії - переважно надумані. Нашим людям є де докласти свої сили і вміння у себе в країні, і таких можливостей стає дедалі більше», - заявив він.

Він також зазначив, що Росія й далі просуватиме ініціативу створення від Атлантики до Тихого океану єдиного економічного і людського простору - спільноти, яку російські експерти називають «Союзом Європи», який тільки укріпить можливості і позиції Росії в її економічному повороті до «нової Азії».

«Сьогоднішній рівень взаємодії Росії і Євросоюзу все-таки не відповідає глобальним викликам, насамперед у плані підвищення конкурентоспроможності нашого спільного континенту. Знов пропоную попрацювати на користь створення гармонійного співтовариства економік від Лісабона до Владивостока. А в майбутньому вийти і на формування зони вільної торгівлі і навіть більш передових механізмів економічної інтеграції. Тоді ми одержимо спільний континентальний ринок вартістю в трильйони євро. Чи є ті, хто сумнівається в тому, що це було б здорово, відповідало б інтересам росіян і європейців?», - заявив В.ПУТІН.

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