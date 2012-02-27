«Нафтогаз» у черговий раз спростовує звинувачення «Газпрому»

Протягом усього періоду аномальних холодів у січні-лютому 2012 року Україна чітко і в повному обсязі виконувала всі свої контрактні зобов`язання щодо транзиту природного газу до країн Європи.

Про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків з громадськістю компанії.

«Україна не відібрала жодного кубічного метра за рахунок транзиту російського газу до Європи. Ми це заявляємо офіційно, і це підтверджується відповідними документами. Ми чітко і в повному обсязі виконували всі свої контрактні зобов`язання щодо транзиту російського природного газу до Європи», - підкреслив В.ЧУПРУН.

Він відзначив, що компанія зверталася до ВАТ «Газпром» з пропозицією допомогти з додатковими об`ємами поставок газу. «Розуміючи складність ситуації, ми запропонували колегам з «Газпрому» додатково поставити газ до Європи з наших сховищ», - повідомив В.ЧУПРУН.

Він продемонстрував документи, які свідчать, що протягом 21 дня у лютому цього року ВАТ «Газпром» недопоставляв на східний кордон України від 24 до 110 млн. кубометрів газу щодоби.

«У нас є розписані таблиці на кожний день. Якщо подивитися на динаміку за лютий місяць, максимум недопоставлено газу – 110 млн. кубометрів, мінімум – 24 млн. кубометрів. З 1 по 21 лютого до ГТС України недопоставлено 1 млрд. 247 млн. кубометрів газу. Це те, що недоотримала Європа», - сказав В.ЧУПРУН.

Він також відзначив, що НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу глави правління ВАТ «Газпром» черговий лист з конкретними доказами щодо недопоставок газу через українську ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ сказав, що Україна в лютому в окремі дні несанкціоновано залишала у себе до 40 мільйонів кубометрів транзитного російського газу. Президент РФ доручив "Газпрому" розібратися з цього питання з українськими колегами "у рамках правових і корпоративних процедур".

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