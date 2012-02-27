Створення тристороннього консорціуму деполітизує питання використання ГТС - Чупрун

Створення тристороннього газового консорціуму деполітизує питання використання української ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні в Києві, виступаючи перед відкриттям тендерних пропозицій компаній, які беруть участь в конкурсних торгах з визначення оцінювача української ГТС.

«Оцінка газотранспортної системи дозволить в перспективі створити працюючий високорентабельний бізнес-проект. Один із прикладів – це створення консорціуму, який деполітизує питання використання української ГТС», - сказав він. При цьому В.ЧУПРУН зазначив, що така «економічна модель позбавить нашу ГТС політичних інсинуацій».

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Нагадаємо, що сьогодні відбулося відкриття тендерних пропозицій компаній, які беруть участь в конкурсних торгах із визначення оцінювача української ГТС.

На участь в тендері з визначення оцінювача української газотранспортної системи подали заявки чотири компанії: ПП «Томас&Симонова» (м. Київ), «Дафф Енд Фелпс» (США), ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ), ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ).

Нагадаємо, що також надсилалися запрошення на участь в конкурсі таким відомим у світі консалтинговим компаніям, як «Делойт Туш Томацу Лімітед» і «ПрайсвотерхаусКуперс».