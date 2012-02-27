«Нафтогаз» у лютому імпортував 3,1 млрд. куб. м газу

«Нафтогаз України» у лютому імпортував 3,1 млрд. куб. м газу. Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За інформацією джерела, сума платежу за імпортований у лютому природний газ становитиме 1,3 млрд. доларів.

Також співбесідник агентства уточнив, що надане НАК «Нафтогаз України» відстрочення платежу до 28 числа місяця, наступного за місяцем імпортування газу, діяло лише протягом одного місяця (це відстрочення було надане НАК «Нафтогаз України» лише один раз для розрахунків за імпортований у грудні газ).

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 808 млн. дол. США за імпортований у січні 2012 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2012 року становитиме близько 416 дол. США за 1 тис. кубометрів.

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