Енергозбереження і розвиток видобутку допоможуть Україні вдвічі скоротити імпорт газу – Клюєв

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій і розвиток власного видобутку енергетичних ресурсів дасть змогу Україні скоротити як мінімум на 50% імпорт дорогого природного газу з Російської Федерації.

Про це в інтерв`ю телеканалу Euronews заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, енергоефективність і забезпечення енергетичної незалежності України - це одне з основних питань національної безпеки.

«Ми імпортуємо природний газ за однією з найвищих цін у Європі, і це, природно, досить серйозно б`є по нашій економіці, по бюджетній сфері, по житлово-комунальному господарству», - сказав А. КЛЮЕВ.

Він зазначив, що висока вартість газу стимулює українські підприємства, зокрема ЖКГ, бюджетну сферу, до впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій. І уряд України докладає максимальних зусиль для стимулювання цих процесів, заявив секретар РНБО.

У зв`язку з цим А. КЛЮЄВ нагадав, що Україна разом з Євросоюзом реалізовує програму з енергоефективності в рамках проектів Східноєвропейского партнерства.

«Ми відпрацювали на п`яти обласних центрах і на десяти невеликих містах пілотні проекти щодо впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. Наразі ці проекти досить непогано розвиваються. За їх результатами ми побачимо, наскільки вони ефективні, наскільки буде доцільно такі програми поширювати на всю Україну», - повідомив секретар РНБО України.

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