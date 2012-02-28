Ціна нафти продовжила падіння на статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 27 лютого, ціни на нафту продовжують падати після досягнення дев`ятимісячного максимуму в кінці минулого тижня, а також на прогнозах збільшення запасів пального на складах США.

Зокрема, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,6 долара, або на 0,55%, - до 107,96 долара за барель. При цьому в п`ятницю вартість цієї марки досягла дев`ятимісячного максимуму в 109,77 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,65 долара, або на 0,52%, - до 123,52 долара за барель.

На думку аналітиків, комерційні запаси пального на складах США за минулий тиждень зросли на 250 тисяч барелів, попит на нафтопродукти в США дуже слабкий. Крім того, на ринку ще присутні побоювання щодо негативного впливу високих цін на економіку, передає Bloomberg.

Також з негативом ринком було сприйнято рішення рейтингового агентства Standard & Poor `s знизити довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Греції на два щаблі – з "СС" до "SD" - "вибіркового дефолту". В якості причини агентство назвало ту обставину, що грецький уряд ввів поправки до норми колективної дії під час проведення програми обміну облігацій з дисконтом, що мають зворотну силу. Дана норма дозволяє примусити меншість інвесторів до обміну боргу за добровільної участі кваліфікованої більшості.

Між тим, Мністерство фінансів Греції назвало "очікуваним" зниження рейтингу країни і запевнило, що банківська система країни не постраждає від цього рішення.