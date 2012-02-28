«ДТЕК Нафтогаз» може взяти участь у тендері щодо Юзівської та Олеської площ

«ДТЕК Нафтогаз» розглядає можливість участі в тендері на укладання угод про розділ продукції (УРП) стосовно Юзівської і Олеської площ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії «ДТЕК» Максим ТИМЧЕНКО під час третьої щорічної конференції Адама Сміта «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Нам це цікаво. Але є ще два місяці.», - сказав М.ТИМЧЕНКО.

При цьому він додав, що «коли ми будемо готові до публічного оголошення про наші проекти, тоді ми і оголосимо».

Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології і надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладання угод про розділ продукції, яка видобуватиметься в межах Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) і Олеської площі (Львівська та Івано-франківська обл.). Заявки на участь у конкурсах Держгеолслужба приймає до 18:00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив у пакети конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакета по Олеській площі в 10,5 млн. грн., по Юзівській площі – 15 млн. грн.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми ухвалами затвердив умови конкурсів на укладання угод про розділ продукції по Юзівській і Олеській вуглеводневим площам із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП розробити і затвердити протягом двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, терміном на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжений в порядку, встановленому законодавством.

На розробку Юзівської і Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.