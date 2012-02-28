ДТЕК готовий інвестувати до 600 млн. євро у збільшення експорту української електроенергії

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК готовий до 2016 року інвестувати до 600 млн. євро у розширення експортного потенціалу України із постачання електроенергії у європейському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив гендиректор енергохолдингу Максим ТИМЧЕНКО в ході третьої щорічної конференції Адама Сміта «Український енергетичний форум» у Києві.

За його словами, розширення потенціалу планується здійснювати за рахунок можливого будівництва вставок постійного струму або за рахунок реконструкції наявних трансграничних ліній електропередачі.

М.Тимченко відзначив, що реалізація такого проекту можлива у форматі створення відповідного консорціуму.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год. у порівнянні з 2010 роком – до 6,433 млрд. кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» – білоруський напрямок.

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