«Газпром» планує максимальну потужність «Південного потоку» у 63 млрд. куб. м газу на рік

Москва. «Газпром» має намір побудувати «Південний потік» у варіанті максимальної потужності - на 63 млрд. куб. м газу на рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань реалізації проекту «Південний потік» під головуванням керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

«Відповідно до доручення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА учасники наради детально обговорили графік реалізації проекту «Південний потік», який буде реалізований у варіанті максимальної потужності – 63 млрд. куб. м на рік.», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що особлива увага була приділена питанням вибору підрядників для проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і технічного проектування (FEED).

Також торкнулися питання створення об`єктів наземної інфраструктури для будівництва газопроводу, яке буде розпочате у грудні 2012 року.

Крім того, учасники зустрічі обговорили хід розробки інтегрованого Остаточного інвестиційного рішення, яке буде ухвалене у листопаді поточного року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» (South Stream) через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи з охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

20 січня 2012 року О.МІЛЛЕР затвердив докладний план заходів, що дозволяє приступити до будівництва газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

Перші поставки газопроводом заплановані на кінець 2015 року.