«Укренерго» виступає за обов'язкове погодження експортних контрактів

НЕК «Укренерго» виступає за внесення до Порядку проведення аукціонів з експорту електроенергії (далі - Порядок) положення про обов`язкове узгодження системним оператором зовнішньоекономічних контрактів компаній-претендентів на експортний перетин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання робочої групи з питань зміни Порядку повідомив заступник директора НЕК «Укренерго» Анатолій БАТАЛОВ.

За його словами, необхідність такого узгодження продиктована тим, що НЕК, по суті, є формальним учасником кожного з таких договорів і несе певну технологічну відповідальність за їх виконання з точки зору забезпечення обумовлених в них потужностей та графіків.

Представник НЕК «Укренерго» відзначив, що чинний Порядок потребує удосконалення також в частині конкретизації відповідальності сторін під час зриву експортних поставок, продиктованих технічними проблемами у генкомпаній або іншими форс-мажорними обставинами, насамперед у т.зв. «Енергоострові Бурштинської ТЕС», які працюють окремо від Об`єднаної енергосистеми країни. У зв`язку з цим, зазначив А.БАТАЛОВ, у Порядку також повинні бути конкретизовані питання резервування потужностей, (в т.ч. і поза Україною) в разі випадання із системи основних блоків. На думку НЕК, повідомив А.БАТАЛОВ, відповідальність за зрив виконання контрактів повинна лягати або на ДП «Енергоринок», з яким компанії експортери мають відповідні договори на покупку електроенергії, або на компанію-виробника електроенергії - в даному випадку Бурштинську ТЕС. При цьому, за основу може бути взятий механізм штрафів, що накладаються під час виникнення подібних ситуацій в загальному ринку.

Також А.БАТАЛОВ додав, що в нову редакцію Порядку, на думку компанії, повинні бути внесені також положення, які зобов`язують потенційних учасників аукціонів мати договори з ДП «Енергоринок» на закупівлю електроенергії з терміном дії, аналогічним терміну, на який виставляється той чи інший перетин.

А.БАТАЛОВ повідомив, що «Укренерго» очікує від учасників ринку також інших пропозицій до нової редакції Порядку. Пропозиції прийматимуться до 15 березня, після чого будуть узагальнені і направлені на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Відзначимо, що перераховані вище пропозиції «Укренерго», які до цього часу офіційно не внесені до чинної редакції Порядку, однак зафіксовані в офіційних листах представників НКРЕ, адресованих НЕК, стали підставами недопуску в 2010 та 2011 роках компаній, пов`язаних з групою «Фінанси і Кредит», до участі в річних аукціонах з експорту електроенергії. Це, очевидно, призвело до звуження конкурентності торгів і збереження приватним енергохолдингом ДТЕК домінуючого положення на ринку експортних поставок української електроенергії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год, в порівнянні з 2010 роком, - до 6,433 млрд. кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрям.