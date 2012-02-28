ГТС України збереже своє значення і за обхідних газопроводів – російський експерт

Москва. ГТС України збереже своє значення для «Газпрому» навіть після будівництва газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав заступник директора Інституту країн СНД (РФ) Володимир ЖАРИХІН. «Увесь сенс труб в обхід України – щоб не було диктату транзитної країни. Для цього необхідно, щоб завжди пропускна спроможність труб була принципово більшою, ніж обсяг постачань газу», - сказав В.ЖАРИХІН і додав, що така ситуація виключає монополію якоїсь із сторін.

На його думку, всі розмови, про те, що «Газпрому» буде не потрібна українська ГТС після будівництва цих газопроводів, «є нісенітницею».

«Усі чудово розуміють, що без України «Північний потік» і «Південний потік» для Росії і Європи будуть такі ж небезпечні, як і зараз транзит через Україну. Якщо закрити транзит через Україну, тоді з`явиться два нові транзитні монополісти – Німеччина і Болгарія, і вони також витимуть вірьовки з оточуючих», - вважає він.

Він підкреслив, що відсутність прозорості в газових переговорах двох країн приводить до появи негативних суспільних настроїв один до одного серед громадян двох країн.

«Зараз усі заплуталися в позиціях, підпозиціях, міні-позиціях як української, так і російської сторін. Позиції сторін постійно змінюються. Зрозуміло, що вони там під килимом домовляються, але нам про це не розповідають. Нам видають хаотичну картину і в цьому найголовніша проблема. За такої ситуації дуже складно пояснювати українському населенню позицію Росії з цих питань, як і українську позицію росіянам», - сказав він.

В.ЖАРИХІН також зазначив, що рішення суду про винуватість екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО необгрунтоване.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО пішла на підписання чинного газового контракту «не тому, що вона продалася».

За його словами, в той момент українські і світові експерти прогнозували падіння цін на нафту, що привело б до зниження газових цін, проте сталося навпаки.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд. куб. м за рік була запущена 8 листопада. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, запланований на жовтень 2012 року. На сьогодні збудовано 917 км з 1224 км другої гілки.

Передбачається, що в 2012 році першою ниткою «Північного потоку» буде вже транспортовано майже 27,5 млрд. куб. м відповідно до технічних можливостей. Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Газовий" діалог: коли говорити нема про що, "включають" спікера