Головою наглядової ради Лисичанського НПЗ призначений Дідьє Казіміро
Головою наглядової ради ПрАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) призначений Дідьє Казіміро, президент/головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».
Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в інтернет-виданні НКЦБФР.
У повідомленні наголошують, що таке рішення наглядова рада ухвалила на своєму засіданні 24 лютого.
Нагадаємо, раніше Д.КАЗІМІРО займав посаду члена наглядової ради ЗАТ «ЛИНИК».
Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.
ПрАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.
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