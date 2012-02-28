Біодобавки в бензині стануть обов'язковими?

Зараз в Україні ринок біопалива обмежений його затребуваністю з боку споживачів. У той же час, держава планує стимулювати його розвиток і ввести законодавчу норму про використання в нафтовому паливі 10% біодобавок, повідомляє «Хімпром». Загальне виробництво біоетанолу в Україні минулого року склало близько 30 тис. т. Про це повідомив заступник директора Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України Сергій ЦИГАНКОВ.

За словами вченого, в 2011 р. в Україні виробляли біоетанол на трьох заводах ДП «Укрспирт» (Наумівському, Лужанському і Гайсинському), а також на двох приватних - ТОВ «БіоХім Груп» в Донецькій області та «Будильській експериментальний спиртзавод».

Нагадаємо, що в 2011 р. в Україні ряд підприємств почали виробництво біоетанолу. Зокрема, відновив свою роботу «Будильській експериментальний спиртзавод». Крім цього, ряд роздрібних мереж переважно на сході України почали реалізацію бензинів з біоетаноловими добавками - «Луганськнафтопродукт», ТОВ «Азовська нафтова компанія».

Частка присадок з поновлюваних джерел енергії в цих паливах складає більше 30%. Відзначимо, що збільшення споживання біопалива зараз активно обговорюється в центральних органах влади.

В кінці січня відбулося засідання Ради національної безпеки України (РНБО), на якому розглядалося питання про обов`язкове використання в нафтовому паливі 10% біологічних добавок. За підсумками цього засідання РНБО дав доручення Мінагрополітики і Міненерговугілля розробити законопроект, згідно з яким буде передбачено обов`язкове використання 10% біопалива в світлих нафтопродуктах. Зараз створюється робоча група з розробки даного документа.

Однак, як відзначають експерти, під час використання біовмістимого палива з`являється ряд проблем. Не до кінця зрозумілі експлуатаційні характеристики цього палива, виникає маса питань, пов`язаних зі зберіганням і транспортуванням. До того ж більшість автомобільних виробників не рекомендує використання палива з більш ніж 6% біологічною добавкою в традиційних двигунах внутрішнього згоряння.

«Для використання палива з великим вмістом біодобавок необхідно проводити переобладнання двигуна», - зазначив представник європейського автоконцерну.