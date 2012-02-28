Зарплату шахтарів підвищать з 1 березня, заявляє Бойко

З 1 березня ц.р. на підприємствах вугільної промисловості України відбудеться переведення працівників на нові тарифні ставки і посадові оклади, розраховані виходячи з мінімальної заробітної плати в 960 гривень.

Про це заявив глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО під час наради з галузевими профспілками, що відбувся з ініціативи Укрвуглепрофспілки в понеділок у Києві.

"Підготовлено і подальше поетапне підвищення тарифних ставок протягом року - для такого кроку сьогодні є і економічні передумови", - цитує міністра прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, передумовою підвищення рівня оплати праці в держсекторі вуглевидобутку стало рішення Міненерговугілля про підвищення ціни на енергетичне вугілля, що відвантажується тепловою генерацією, з березня 2012 року на 3,6%. При цьому зростання ціни на вугільну продукцію на 3,6% заплановано міністерством ще двічі, ймовірно в квітні та липні поточного року.

Нагадаємо, переведення працівників вугільної галузі на тарифні ставки, розраховані з рівня 941 грн., сталося в липні 2011 року. Підвищення зарплат шахтарів стало реалізацією домовленостей між головою Укрвуглепрофспілки Віктором ТУРМАНОВИМ і міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

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