Українське судно буде задіяне в реалізації проекту «Південний потік»

Москва. Науково-дослідне судно «Діоріт» (ходить під прапором України) буде задіяне для виконання комплексних морських інженерних досліджень, необхідних для реалізації проекту «Південний потік», який направлений на зменшення транзитної ролі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, відповідне розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Цим документом українському судну дозволяється захід до 31 грудня 2012 року в район територіального моря Росії.

Передбачається, що судно «Діоріт» займатиметься відбором донного грунту і дослідженням його властивостей.

Окрім цього, до робіт залучаються науково-дослідні судна під прапорами Панами, Багамських островів і Норвегії.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» (South Stream) через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи щодо охорони довкілля, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

20 січня 2012 року глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР затвердив докладний план заходів, які дозволяють приступити до будівництва газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

Перші постачання газопроводом заплановані на кінець 2015 року.