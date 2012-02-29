Нафта дорожчає на тлі даних з Японії та "іранської" ситуації

На світових торгах в середу, 29 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі позитивної макроекономічної статистики з Японії, а також в очікуванні подальших переговорів між Іраном і МАГАТЕ.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,49 долара, або на 0,46%, - до 107,04 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,75 долара, або на 0,62%, - до 122,30 долара за барель.

Згідно з попередніми даними Міністерства економіки Японії, обсяги промвиробництва в країні в січні поточного року скоротилися на 1,2% в річному обчисленні і збільшилися на 2% - в місячному. Статистика виявилася краще прогнозів аналітиків.

На ціну "чорного золота" вплинула заява держсекретаря США Хілларі Клінтон, за словами якої переговори з Іраном щодо його ядерної програми будуть дуже напруженими. Американське керівництво побоюється, що можуть початися перебої з поставками іранської нафти, у зв`язку з чим розглядається варіант використання стратегічного запасу США, передає Bloomberg.