НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на березень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на березень в середньому на 4%.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора № 187 від 24 лютого.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги в березні зросте на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Збільшення роздрібних тарифів пов`язане із запланованим зростанням вартості енергетичного вугілля, яке відвантажується тепловим електростанціям державними шахтами, в середньому на 3,6% з березня. Також тиск на роздрібні тарифи мало і підвищення тарифів на відпуск електроенергії теплоелектроцентралями у зв`язку з подорожчанням імпортного природного газу. Ці фактори стали визначальними під час перегляду НКРЕ рівня прогнозної гуртової ціни на березень.

Нагадаємо, що прогнозна гуртова ціна на березень була збільшена на 4% - до 670,94 грн. за МВт/год (без ПДВ).