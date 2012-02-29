Україні не слід було самоусуватися від переговорів ЄС і РФ про енергоринок — експерт

14:18, 29 лютого 2012
Енергетика
1

Україні не слід було самоусуватися від переговорного процесу між Росією і Євросоюзом з приводу правил гри на європейському енергоринку.

Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій КОРОЛЬЧУК сьогодні під час круглого столу на тему «Українсько-російські відносини: що залишається «за кадром»?», організованого Інститутом Горшеніна.

Коментуючи переговори Росії і Євросоюзу щодо норм Третього енергетичного пакета ЄС, експерт відзначив цілковиту відсутність інтересу до цього процесу з боку керівництва України. «Ми зосередилися на досягненні тактичної мети - добитися знижки на газ, тоді як Росія переслідує стратегічну мету - їх цікавить збільшення постачань газу на європейський ринок. По суті сьогодні українська влада сидить у «схроні» і чекає, чим закінчиться суперечка між Москвою і Брюсселем», - вважає Ю.КОРОЛЬЧУК

Разом з тим, на його думку, нинішня позиція України призведе до того, що вона буде змушена приєднатися до тієї сторони, яка переможе в цих переговорах. «Якщо Європейський Союз домовиться з Росією на своїх умовах, то Україна може розраховувати при створенні консорціуму з управління своєю газотранспортною системою зберегти 50% його акцій. А якщо Росія доб`ється від Євросоюзу пом`якшення норм Третього енергопакета, то консорціум з управління нашою ГТС буде створено на російських умовах, коли всі його учасники: «Газпром», Україна і Євросоюз, я маю на увазі якась європейська компанія - одержать по 33% акцій у створюваному консорціумі. Останній варіант вкрай невигідний для України», - прогнозує експерт.

Він переконаний, що Україні слід активніше заявити про свою позицію вже сьогодні, почавши виконувати зобов`язання, взяті при приєднанні до угоди про Енергетичну співдружність ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 лютого 2011 року набула повноправного членства в Енергетичній співдружності. В рамках членства в Енергетичній співдружності Україна повинна підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все ринків електроенергії і газу, шляхом впровадження відповідного законодавства Євросоюзу.

Довідка УНІАН. "Третій енергетичний пакет ЄС", створений в 2009 році, включає шість законодавчих актів, які передбачають обмеження на діяльність вертикально-інтегрованих компаній в енергетичному секторі. Головна вимога пакета - розділення бізнесу з видобутку і транспортування енергоносіїв. Російський "Газпром" неодноразово заявляв, що вважає, що ці нововведення спрямовано проти нього як головного постачальника трубопровідного газу до Європи.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter