Росія з 1 березня підвищує мито на експорт нафти

Експортне мито на нафту з РФ з 1 березня 2012 року підвищиться на 4,4%, або на 17,5 долара, - до 411,2 долара за тонну з 393,7 долара за тонну в лютому.

Відповідну постанову уряду РФ опубліковано в номері "Російської газети" за 28 лютого, передає РІА Новини.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 березня підвищиться на 13,2 долара - до 204,4 долара за тонну з 191,2 долара за тонну в лютому.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в березні складе 271,4 долара проти 259,8 долара в лютому, підвищене експортне мито на бензин - 370,1 долара проти лютневих 354,3 долара.

Мито на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн та інші зріджені гази складе з 1 березня 157,3 долара за тонну проти 181,7 долара за тонну в лютому.

Система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66" введена в РФ з 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі і темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту. З 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти будуть підвищені до рівня мита на сиру нафту.