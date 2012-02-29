ДТЕК залучив у групи UniCredit 260 млн. доларів

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК залучив у банків, що входять до групи UniCredit, дві кредитні лінії сумарним розміром 260 млн. доларів.

Про це сказано в прес-релізі холдингу, поширеному в середу, 29 лютого.

Згідно з повідомленням, зокрема, енергохолдинг залучив у UniCredit Bank Austria AG (Австрія) кредитну лінію на 150 млн. дол. терміном на три роки, а також мультивалютну кредитну лінію в розмірі 110 млн. дол. у ПАТ «Укрсоцбанк», який входить до групи UniCredit.

Кредити залучені на три роки на поповнення обігового капіталу і на капітальні інвестиції, відповідно до довгострокової стратегії розвитку холдингу.

Енергохолдинг ДТЕК бере активну участь у продажі державою енергетичних активів. У кінці 2011 початку 2010 року холдинг придбав державні пакети «Київенерго», «Донецькобленерго», а також «Західенерго». Холдинг не виключає, що візьме участь в торгах з продажу державного пакета найбільшої в Україні енергопостачальної компанії «Дніпрообленерго», запланованого на квітень цього року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року перед першою хвилею приватизації державних енергокомпаній ДТЕК залучив у російського «Сбербанку» рублевий кредит в еквіваленті на 500 млн. дол. терміном на 5 років.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.