Литвин щодо альтернативних джерел енергії: у нас можливості колосальні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що політики повинні припинити суперечки навколо того, хто буде керувати українською газотранспортною системою, і взятися за реалізацію конкретних енергозберігаючих проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

"Я вважаю, що в цьому плані ми повинні припинити в Україні плачі, обмінюватися думками про те, що нас всі ображають - Росія, Європа нас не розуміє", - зазначив В.ЛИТВИН. "Нам залишається одне - щоб політики перестали сперечатися за право керувати українською газотранспортною системою, а взялися за реалізацію конкретних енергозберігаючих програм. Це має бути лейтмотивом для всіх інститутів влади", - заявив В.ЛИТВИН.

"А з приводу поновлюваних і альтернативних джерел енергії - у нас можливості колосальні, у нас просто всі хочуть сидіти на трубі, а займатися іншими сферами і напрямами бажання немає", - сказав В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що переконався в справедливості цього твердження, готуючись до поїздки в Японію, яка повинна відбутися в березні цього року.

"Оскільки там, напевно, мені знову доведеться відповідати на питання про гроші, отримані Україною згідно з Кіотським протоколом», - зазначив він.

На думку спікера, Україна здатна освоїти далеко не всі отримані в рамках цього протоколу кошти.

"Ми далеко не всі можемо їх освоїти, в тому числі і для реалізації енергозберігаючих програм. У нас так - спочатку ділять, поділити не можуть, а потім не можуть проект визначити, провести тендер і реалізувати відповідні кошти", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він закликав уряд займатися енергозберігаючими програмами та розробити і прийняти одну - загальнодержавну.

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