Україна може відповісти Росії припиненням імпорту газу з РФ - експерт

На погрозу Росії припинити постачання до Європи газу через українську газотранспортну систему Україна може відповісти відмовою від імпорту газу з РФ.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло ГОНЧАР під час круглого столу на тему: «Українсько-російські відносини: що залишається «за кадром»?», організованого Інститутом Горшеніна.

«Якщо Росія обіцяє «нуль» кубометрів транзиту газу через нашу ГТС після введення в експлуатацію й виходу на проектну потужність газопроводу «Південний потік», ми можемо сміливо пообіцяти «нуль» кубометрів з імпорту російського газу.», - переконаний М.ГОНЧАР.

На його думку, плани «Газпрому» щодо будівництва газопроводів в обхід України не витримують критики. «Згідно з офіційною інформацією «Газпрому», проектна потужність газопроводу «Південний потік» у 63 мільярди кубометрів на рік. Але це можливо, лише за умови, що будуть реалізовані проекти газопроводів на території самої Росії, загальна протяжність яких становитиме 2 тисячі 446 кілометрів. Нагадаю, що схожий за масштабами газопровід Ямал-Європа будувався 12 років, при тому, що це був сухопутний газопровід. Отже, не потрібно бути фахівцем, аби зрозуміти, що на повну потужність «Південний потік» вийде не раніше 2024 року», - відзначив експерт.

При цьому, за словами М.ГОНЧАРА, у Канаді і США вже розпочато реалізацію 13 проектів з будівництва заводів із зріджування газу загальною потужністю 176 млрд. куб. м на рік. «Термін введення в експлуатацію цих потужностей 2015-2016 роки. Цей газ значною мірою піде на європейський ринок. Для порівняння, сумарний обсяг експорту російського газу в 2011 році становив 150 млрд. кубометрів. У Європі тим часом ведеться будівництво терміналів з прийому зрідженого газу. Таким чином, можна припустити, що вже через 5 років ситуація на європейському ринку газу кардинально зміниться і такі проекти, як «Південний потік» можуть бути переглянуті у бік зниження їх пропускної потужності. Тому «Південний потік», який нібито позбавить Україну транзитного статусу, має розглядатися винятково, як «страшилка», на яку ми повинні адекватно реагувати», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.