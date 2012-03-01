Економічний ефект від енергозбереження в Житомирській області подвоївся

У Житомирській області у 2011 році економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів збільшився в порівнянні з 2010 роком удвічі та склав майже 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу в Житомирі на прес-конференції в рамках робочої поїздки до Житомирської області спікера Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК.

За його словами, "у 2011 році на реалізацію енергоефективних та енергозберігаючих проектів було направлено 35 млн. грн., у тому числі 3,2 млн. грн. коштів місцевих бюджетів. Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів виріс до 2010 року вдвічі та склав майже 30 млн. грн. Таким чином, у регіоні реалізується комплекс заходів щодо посилення енергетичної безпеки області".

"Цього року ми плануємо залучити всі можливі ресурси для поліпшення рівня розрахунків за енергоносії в регіонах, реалізацію енергоефективних та енергозберігаючих проектів, пошук альтернатив джерел електроенергії", - зазначив глава області.

Він повідомив, що буде продовжено процес реалізації цілого комплексу відповідних заходів.

"На рівні Житомирській області зараз розроблена Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки. Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 647,3 млн. грн., її ухвалять на сесії обласної ради в березні цього року", - сказав С. Рижук.

За його словами, в регіоні розроблена й уже прийнята на сесії обласної ради в 2011 році обласна програма енергозбереження і переходу на альтернативні види палива, на які переведено 12 котелень. Але, крім сприятливих умов, що склалися в області (наявність на території регіону 1 млн. га лісів, унікальні родовища торфу в Лугинському районі), цей процес потребує оновлення мереж і вкладення значних коштів.

У минулому році три енергозберігаючі проекти області на загальну суму 4 млн. грн. перемогли в конкурсі, що проводився Кабінетом міністрів України. Обласна влада сподівається на державне фінансування цих проектів.

У свою чергу В. ЛИТВИН зазначив, що у країні необхідно прийняти глобальну відповідну програму енергозбереження та при реалізації її врахувати досвід роботи в цьому напрямку Житомирської області.

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