Статистика із США обвалила ціну нафти на Нью-Йоркській біржі

На світових торгах у четвер, 1 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статистики із США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,16 долара, або на 0,15%, - до 106,91 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 122,68 долара за барель.

Згідно з статистичними даними, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 24 лютого, підвищилися на 4,2 мільйона барелів, або на 1,2%, - до 340,7 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання лише на 1 мільйон барелів.

У той же час, краще прогнозу виявилася друга оцінка реального зростання ВВП США в четвертому кварталі 2011 року, який в річному вираженні прискорився до 3,0% з 1,8% в липні-вересні. Аналітики не очікували змін у порівнянні з початковою оцінкою в 2,8%.

Крім того, напередодні глава Федрезерву Бен Бернанке дав зрозуміти, що регулятор поки не збирається збільшувати свій баланс шляхом запуску чергової програми кількісного пом`якшення, передає Bloomberg.