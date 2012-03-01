«Газпром» звернувся в міжнародний арбітраж із позовом до Литви

Москва. У четвер, 1 березня, російський «Газпром» звернувся в міжнародний арбітраж UNCITRAL із позовом до уряду Литви з метою захисту своїх інвестицій у Литовській Республіці.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«З відповідною заявою сьогодні виступив представник «Газпрому» на засіданні правління компанії «Лієтувос Дуйос» при голосуванні з питання про розділення «Лієтувос Дуйос» відповідно до вимог законодавства Литви про газ», - йдеться в повідомленні.

«Газпром» із жалем зазначає, що домовленості, досягнуті 27 лютого 2012 року в ході робочої зустрічі з представниками уряду Литви та Європейської комісії, не були виконані.

Як відомо, акціонерне товариство Lietuvos Dujos здійснює закупівлю, транспортування, розподіл і продаж газу в Литовській Республіці, а також транзит російського газу до Калінінградської області. ВАТ «Газпром» належить 37% акцій компанії.

27 лютого 2012 року в рамках зустрічі заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА, прем'єр-міністра Литовської Республіки Андрюса КУБІЛЮСА, генерального директора Європейської комісії з енергетики Філіппа ЛОУ було досягнуто домовленість продовжити діалог із питань застосування положень «Третього енергетичного пакета» стосовно компанії Lietuvos Dujos. Також було ухвалено рішення скласти вичерпний список питань і розробити «Дорожню карту» з питань співпраці в газовій сфері.

Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі – UNCITRAL, допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, створений у 1966 році з метою сприяння розвитку права міжнародної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Литва має намір побудувати газопровід Amber, який з'єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС в обхід Росії. У разі реалізації проекту Литва зможе отримувати газ зі споруджуваного польського терміналу зрідженого природного газу. Зараз єдиним постачальником газу в Литву є російський "Газпром". У квітні 2010 року Литва і Польща подали в Єврокомісію заявку на будівництво Amber в рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж. 2 серпня оператори газотранспортних систем Польщі та Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум з будівництва Amber.

Паралельно влада Литви ініціювала розділ Lietuvos Dujos на транспортну і торгову складові, також намагаючись позбавитися від впливу "Газпрому". Зараз більше 37 відсотків Lietuvos Dujos належить російському концерну. Серед інших акціонерів компанії числяться німецька E.ON Ruhrgas і уряд Литви. Gaz System SA належить уряду Польщі. Країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС. Так, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вище цін на газ у Західній Європі.