ТНК-BP в Україні завершила 2011 рік зі збитком 23 млн. дол.

Російсько-британська компанія ТНК-ВР, якій належить в Україні Лисичанський нафтопереробний завод (ПАТ «ЛИНИК», Луганська обл.), завершила 2011 рік з чистим збитком 23 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ТНК-BP Комерс» (Київ).

У повідомленні наголошується, що у 2011 р. компанія ініціювала цілу низку заходів для виходу з кризи, які були покликані поліпшити фінансові показники українського бізнесу. Ці заходи передбачали збільшення давальницької переробки на "ЛИНИКу" (в основному для ТНК-BP), зміну режиму роботи установок для переробки альтернативної сировини, скорочення персоналу і реструктуризацію останніх придбань у збутовому сегменті з метою підвищення дрібнооптової маржі.

Давальницька переробка була головним джерелом заробітку для Лисичанського НПЗ. Її обсяги зросли на 64% у порівнянні з 2010 р. Цей вид переробки нафти на "ЛИНИКу" став більш прибутковим завдяки вигідній ціновій кон`юнктурі, тому обсяг толінгу збільшився до 68% від загального обсягу нафтопереробки на заводі (у порівнянні з 44% у 2010 р.). Роздрібна маржа також зросла завдяки стабілізації цін на імпортні нафтопродукти. Впровадження програми виходу з кризи привело до позитивних результатів у середині року, але ситуація погіршалася у 4-му кварталі у зв`язку з введенням в дію в РФ митної схеми «60/66» і змінами на російському ринку нафтопродуктів.

«За підсумками 2011 року компанія задекларувала чистий консолідований збиток у розмірі 23 млн. доларів», – сказано у повідомленні.

Також у повідомленні відзначається, що за 9 місяців 2011 р. ТНК-BP в Україні сплатила до бюджетів усіх рівнів близько 385 млн. дол. податків і зборів (з них "ЛИНИК" – понад 340 млн. дол.). У 2010 році сума податкових платежів ТНК-BP в Україні становила близько 440 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки, компанія ТНК-ВР ухвалила рішення припинити постачання сировини на Лисичанський НПЗ уже з 1 березня 2012 р. НПЗ зупиняється на поточний ремонт. Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ "ТНК-ВР Комерс" – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; приватне АТ "ЛИНИК" (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ "Кершер" – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).