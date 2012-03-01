Верхню межу цінового коридору на бензин і дизпальне збільшено на 10 копійок

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на першу декаду березня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне пальне на 10 коп./літр.

Про це УНІАН повідомив секретаріат експертно-аналітичної групи Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, таке рішення експертної групи ухвалено на засіданні в середу, 29 лютого.

Наголошується, що зміна цінового коридору зумовлена зростанням цін на нафту на світових ринках, а також сезонним зростанням попиту на нафтопродукти на початку весни.

Водночас виробники і нафтотрейдери констатували, що ухвалене рішення має тимчасовий характер, і домовилися на наступному засіданні експертно-аналітичної групи переглянути ціну на пальне на другу декаду березня, залежно від цінових тенденцій на світовому ринку нафти.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 17 лютого учасники експертно-аналітичної групи підтримали пропозицію міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО про дотримання раніше встановленого цінового коридору на бензин і дизельне пальне до кінця лютого ц.р.