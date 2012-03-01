«Енергоатому» не дадуть ліцензію на подальшу експлуатацію енергоблоку № 1 ПУАЕС

НАЕК «Енергоатом» не отримає цього року ліцензію на подальшу експлуатацію енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС через відхилення від графіку виконання заходів з переоцінки безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки країни Михайло ГАШЕВ журналістам у Києві в четвер, за підсумками спеціальної колегії відомства.

За даними Держатомрегулювання, компанія ще не погодила на рівні регулятора результати оцінки технічного стану критичних елементів блоку, зокрема, корпуса реактора, компонентів першого контуру, споруд та теплообмінників реакторного відділення. Крім того, не виконані заходи з оцінки сейсмічної стійкості елементів систем безпеки.

"Залишилося дуже багато роботи, і зробити її реально не за 140 діб планово-попереджувального ремонту, які вони собі запланували, а, думаю так, доби за 250-300", - сказав М.ГАШЕВ.

При цьому він зазначив, що повне виконання зазначених вище вимог вимагатиме значного часу, що віддалить можливість відновлення експлуатації блоку в надпроектний період до зими-весни 2013 року.

У свою чергу, представники «Енергоатома» під час колегії відзначили, що компанія відхилилася від графіків виконання вимог регулятора у зв`язку з браком коштів, а також у зв`язку зі складністю проведення тендерних процедур.

"Ми реально не встигаємо зробити не ті роботи, які необхідні для доведення рівня безпеки блоку до встановлених критеріїв, а ті завдання, які нам поставив Держатомрегулювання", - пояснила журналістам віце-президент "Енергоатому" Наталія ШУМКОВА. На її думку, незважаючи на те, що компанія не вкладається у встановлені терміни, енергоблок не потрібно зупиняти

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС експлуатує 3 енергоблоку типу ВВЕР-1000. Проектний тридцятирічний термін служби енергоблоку № 1 блоку закінчується в грудні цього року.