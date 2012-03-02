Ціна нафти падає після активного зростання напередодні

На світових торгах у п`ятницю, 2 лютого, ціни на нафту впали на тлі повідомлення про вибух на нафтопроводі в Саудівській Аравії.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,3 долара, або на 0,28%, - до 108,54 долара за барель. Напередодні вартість марки додала 1,7%.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,7 долара, або на 0,55%, - до 125,50 долара за барель.

Про вибух повідомила в четвер іранська держтелекомпанія Press TV. Ніяких підтверджень з боку інших ЗМІ або влади Саудівської Аравії не надходило, однак попит інвесторів на сировину зріс.

Крім того, підтримували зростання котирувань і побоювання щодо ситуації з ембарго на нафту з Ірану, передає Bloomberg.

Певний вплив на хід торгів продовжують надавати дані щодо кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 25 лютого. Статистика продемонструвала напередодні скорочення числа заявок на 2 тис. до 351 тисячі. При цьому кількість первинних заявок за тиждень, що завершився 18 лютого, була переглянута у бік підвищення - до 353 тисяч з 351 тисячі.