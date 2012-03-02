«Газпром» погодився на коригування умов постачання газу для італійської Eni

«Газпром» скоректує умови поставок російського газу для італійської Eni. Як говориться в спільному прес-релізі компаній, про це йшла мова в четвер у Москві в ході робочої зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера і генерального керуючого концерну Eni Паоло Скароні. Подробиці коригування цін компанії не розкривають.

У середині лютого стало відомо, що «Газпром» знизив контрактну ціну в рамках довгострокових контрактів на газ для європейських споживачів у середньому на 10%. Тоді заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв зазначив, що компанія пішла на поступки за підсумками переговорів з рядом важливих клієнтів холдингу - в тому числі французької GDF Suez, німецькою Wingas, словацької SPP і турецької Botas.

За тиждень до цього «Газпром» оприлюднив квартальний звіт по РСБУ, з якого випливало, що холдинг продовжує консультації з перегляду контрактів з рядом європейських споживачів - зокрема, повідомлялося про проведення комерційних консультацій з компаніями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. До числа тих, з ким «Газпром» вже вів переговори в 2011 році, додалися італійська EGL, голландська GasTerra, данська Dong.

Італія є другим імпортером російського газу в ЄС після Німеччини. У 2011 році обсяг поставок «Газпрому» в Італію склав близько 17,1 мільярда кубометрів газу. У листопаді 2006 року «Газпром» і Eni підписали угоду про стратегічне партнерство, відповідно до якого до 2035 року були продовжені діючі контракти на поставку російського газу. Відповідно до нього «Газпром» став здійснювати на італійський ринок прямі поставки газу обсягом до 3 мільярдів кубометрів на рік, а також отримав можливість придбати частки активів Eni за кордоном, передає «Газета.Ru».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Польська PGNiG подала до Стокгольмського арбітражу позов до «Газпрому» - вимагає знизити ціну на газ