Україна в січні-лютому збільшила виробництво електроенергії на 4,7%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні-лютому 2012 року збільшилося на 4,7%, або 1,672 млрд. кВт/год., у порівнянні з січнем-лютим 2011 року – до 37,401 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України. У лютому ц.р. на тлі аномально низьких температур виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 9,2%, або 1,601 млрд. кВт/год., у порівнянні з лютим 2011 року – до 18,969 млрд. кВт/год.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому теплові електростанції (генкомпанії ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 14,7%, або 1,942 млрд. кВт/год. – до 15,174 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 3,2%, або 510 млн. кВт/год., – до 16,303 млрд. кВт/год., теплоелектроцентралі – на 5,5%, або 148,8 млн. кВт/год. – до 2,869 млрд. кВт/год.

ГЭС і ГАЕС у звітний період скоротили виробництво електроенергії на 41,4%, або 926 млн. кВт/год. – до 1,313 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2012 році збільшити виробництво електроенергії на 3,25%, або 6,296 млрд. кВт/год., - до 200,19 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або 5,994 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2010 роком – до 193,894 млрд. кВт/год.

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