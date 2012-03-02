НКРЕ зберегла «зелені» тарифи на березень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), зберегла відпускні тарифи на електроенергію, яка виробляється з альтернативних джерел, на березень на рівні лютого.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на рішення регулятора №217 від 1 березня.

Зокрема, тариф на електроенергію, що виробляється на вітроустановках, збережено на рівні 122,77 коп. за кВт/год., електростанціями на біопаливі – 134,46 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – 84,18 коп. за кВт/год., на сонячну енергію, що виробляється установками, розташованими на землі, – 505,09 коп. за кВт/год., на дахах і фасадах будівель – 463 коп. за кВт/год.

Таким чином, «зелені» тарифи вже четвертий місяць поспіль перебувають на базовому мінімальному рівні, обумовленому законодавчими нормами.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого устаткування.

Тарифи коректує комісія залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергопостачальних компаній на наступний місяць.

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