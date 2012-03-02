Україна у січні-лютому збільшила видобуток вугілля на 7,2%

Вугледобувні підприємства України в січні-лютому 2012 року, за оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, збільшили видобуток рядового вугілля до 14 млн. 20,2 тис. тонн, що на 7,2%, або 942,4 тис. тонн, більше, ніж за січень-лютий 2011 року.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, в лютому видобуток вугілля в Україні зріс на 5,1%, або на 332,8 тис., – до 6,848 млн. тонн.

За даними міністерства, вугледобувні підприємства Міненерговугілля в січні-лютому ц.р. збільшили видобуток рядового вугілля на 3,7%, або на 142,7 тис. тонн, – до 2 млн. 10 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком – до 81,859 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебуває 18 вугледобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

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