«Енергоатом» залучить в «Ощадбанку» кредити на 260 млн. грн.

НАЕК «Енергоатом» відібрала ПАТ «Ощадбанк» для залучення двох кредитних ліній в сумарному розмірі 260 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії про акцепт пропозиції банку, оприлюднений на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучить у банку кредит у вигляді овердрафту в розмірі 50 млн. грн. під 16,5% річних з вартістю обслуговування 7,978 млн. грн. (без ПДВ), а також поновлювану кредитну лінію на 210 млн. грн. під 17% річних з вартістю обслуговування 36,6 млн. грн. Обидва кредити залучаться на рік. Мета залучення позикових коштів не уточнюється.

У торгах також брав участь ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», який запропонував надати кредит під 25% річних в обох випадках.

Пропозицію «Ощадбанку» акцептовано 29 лютого. Кредитну угоду сторони планують підписати до 30 березня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року «Енергоатом» залучив на три роки два кредити в сумарному розмірі 700 млн. грн.

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Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.