ДТЕК провів кадрові ротації менеджменту

Найбільший енергохолдинг ДТЕК призначив директором з великих проектів екс-менеджера російської компанії «Група Е4» Євгена БОГОМОЛЬСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, Є.БОГОМОЛЬСЬКИЙ до приходу в ДТЕК обіймав позицію директора з реалізації проектів генерального підряду в російській компанії «Група Е4», де здійснював стратегічне управління і контролював будівництво 13 енергоблоків на території Російської Федерації.

Крім того, ДТЕК вирішив призначити директором дочірнього підприємства ТОВ «Вінд Пауер», що відповідає за розвиток активів у сфери вітроенергетики, Германа АЙНБІНДЕРА, який до цього очолював Дирекцію з розвитку бізнесу енергохолдингу.

У прес-службі уточнили, що Юрія ЖАБСЬКОГО, який очолював ТОВ «Вінд Пауер» з моменту його створення, переведено на позицію заступника директора підприємства.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) бізнесмена Ріната АХМЕТОВА. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.