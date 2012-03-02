Україна сьогодні використовує менше 1% природного потенціалу вітроенергетики країни

Україна сьогодні використовує менше 1% наявного у країни природного потенціалу вітроенергетики.

Про це заявив директор ТОВ «Вінд Пауер» - дочірньої компанії ДТЕК, що відповідає за розвиток активів в області вітроенергетики - Герман АЙНБІНДЕР, повідомили УНІАН у департаменті зі зв`язків з громадськістю ДТЕК.

«Україна володіє високим потенціалом в галузі альтернативної енергетики, але поки частка поновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі країни невисока. Сьогодні використовується менше 1% природного потенціалу вітроенергетики України», - сказав Г.АЙНБІНДЕР.

Він зазначив, що за розрахунками фахівців, «загальна потужність українських ВЕС може досягти 4 ГВт».

Г.АЙНБІНДЕР висловив упевненість, що «використовуючи кращу вітчизняну і міжнародну експертизу, ДТЕК зробить істотний внесок у розвиток цього напрямку».

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК провів кадрові ротації менеджменту. Компанія призначила директором з великих проектів екс-менеджера російської компанії «Група Е4» Євгена БОГОМОЛЬСЬКОГО.

Крім того, ДТЕК вирішив призначити директором дочірнього підприємства ТОВ «Вінд Пауер», відповідального за розвиток активів в галузі вітроенергетики, Германа АЙНБІНДЕРА, який до цього очолював Дирекцію з розвитку бізнесу енергохолдингу.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) бізнесмена Ріната АХМЕТОВА. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.