АМК дозволив ДТЕК отримати контроль над шахтою «Білозерська»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії, що управляє енергохолдингом ДПЕК DTEK Holdings BV (Нідерланди) придбати більше 50% частки в статутний фонд ТОВ «Шахта «Білозерська» (Білозерське, Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Таким чином, енергохолдинг об`єднав всі активи колишнього державного об`єднання «Добропіллявугілля».

Нагадаємо, що контроль над більшою частиною активів «Добропіллявугілля» ДТЕК одержав у січні 2011 року шляхом довгострокової оренди 5 шахт об`єднання з допоміжними підрозділами.

До цього власником ТОВ «Шахта «Білозерська» було ТОВ «Екойл» (м. Київ), яке в квітні 2011 року заявило про намір продати належну йому 89,03%-ву частку компанії за 622,71 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта Комсомолець Донбасу» орендне підприємство «Добропіллявугілля», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» та п`ять збагачувальних фабрик.