Світові ціни на нафту в п'ятницю знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю, 2 березня, знизилися на фоні повідомлень про те, що Саудівська Аравія заперечує новини про вибух на нафтопроводі на своїй території.

Про це свідчать результати торгів, передає РІА "Новини".

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 2,14 долара - до 106,70 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 2,55 долара - до 123,65 долара за барель.

Про вибух на нафтопроводі повідомила в четвер іранська держтелекомпанія Press TV. Ніяких підтверджень з боку інших ЗМІ або властей Саудівської Аравії не надходило, однак попит інвесторів на сировину зріс. Пізніше влада країни спростувала цю новину.

Саудівська Аравія є найбільшим постачальником нафти на світовий ринок.