«Нафтогаз» планує цього року газифікувати сільську місцевість на 7,8 млрд. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в рамках виконання Програми газифікації населених пунктів у сільській місцевості України, планує в 2012 році побудувати 1 789 об`єктів газопостачання загальною вартістю 7,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що загалом, у 2012 році до газопостачання буде додатково підключено понад 3,8 млн. жителів України.

Довідка УНІАН. У середньому по Україні рівень газифікації міських населених пунктів становить 78%, сільських - 28%.

Згідно з чинним законодавством, джерелами фінансування будівництва об`єктів газифікації виступають кошти державного й місцевих бюджетів, а також кошти з інших джерел (зацікавлених організацій, жителів населених пунктів тощо). Одним із таких джерел є кошти НАК «Нафтогаз України», які надаються замовникам будівництва систем газопостачання відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України «Про добудову підвідних газопроводів» на поворотній основі.

Згідно з концепцією співробітництва компанії із замовниками будівництва об`єктів газопостачання в регіонах країни, сільські ради, райдержадміністрації, облдержадміністрації й обласні ради повинні надавати підтримку компанії в реалізації зазначеного розпорядження, а також сприяти затвердженню в регіональних програмах соціально-економічного розвитку коштів для повернення НАК «Нафтогаз України».