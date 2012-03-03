Мер Запоріжжя обіцяє відключати від газопостачання об'єкти малого бізнесу - боржників

Мер Запоріжжя Олександр СІН обіцяє відключати від газопостачання об`єкти малого бізнесу, власники яких заборгували за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СІН заявив сьогодні на оперативній нараді в мерії, присвяченій питанням розрахунків за газ у Запоріжжі.

«За січень сплачено всього 67,7%. Мер зажадав від голів райадміністрацій активізувати роботу з підприємцями й до кінця дня скласти списки боржників. Надати такі ж списки доручено й підприємству «Запоріжгаз», - повідомили в прес-службі Запорізької міськради, зазначивши, що до тих боржників, які не погасять існуючу заборгованість, мер має намір застосувати «жорсткі заходи».

«Відключати будемо всіх боржників. Не буде так, що лише пенсіонери платять із останніх сил за газ і тепло», - заявив О.СІН.