Вартість енергетичного вугілля держсектора у 2012 р. зросте на 11,2% - до 858 грн./т

Середньозважена вартість енергетичного вугілля, яке відвантажується державними вуглевидобувними підприємствами тепловим генеруючим компаніям, у 2012 році зросте на 11,2%, або на 86 грн/тонна – до 858 грн/тонна (без ПДВ).

Відповідний прогноз міститься у листі першого заступника міністра економічного розвитку Вадима КОПИЛОВА, адресованому Кабінету міністрів України, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, відпускні ціни на вугілля, походженням з держсектора, у поточному році будуть переглянуті тричі: у березні, квітні і липні. Кожного разу базова ціна збільшуватиметься на 3,6%. За даними держпідприємства «Вугілля України», яке є оператором продажів вугільної продукції, що видобувається у держсекторі, в лютому ц.р. базова ціна тонни вугільної продукції становила 771 грн. (без ПДВ).

Таким чином, з березня ціна тонни енергетичного вугілля з базовими якісними характеристиками зросте до 798,75 грн, з квітня – до 827,7 грн, з липня – 857,75 грн (все - без ПДВ).

У «Вугіллі України» агентству повідомили, що підприємство вже направило генкомпаніям пропозиції укласти додаткові угоди до діючих контрактів на поставку вугільної продукції, в яких буде враховано передбачуване зростання ціни енергетичного вугілля протягом року.

Наприкінці лютого міністр енергетики і вугільної промисловості заявив про підвищення з березня відпускних цін на енергетичне вугілля підприємств, що перебувають у віданні міністерства, на 3,6%.

Довідка УНІАН. За даними Міненерговугілля, у 2011 році тепловим енергогенеруючим компаніям, що перебували на той момент у віданні НАК «Енергетична компанія України», було поставлено 27,020 млн. тонн вугілля на 24,018 млрд. грн. Рівень розрахунків ДК ТЕС за поставлену продукцію за підсумками минулого року становив 98,4%.