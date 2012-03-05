Заява Зурабова свідчить, що без здачі ГТС перегляд газових контрактів не можливий – Томенко

Заява Посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА щодо нового газового контракту свідчить, що будь-які поступки можливі тільки після встановлення російського контролю над українською газотранспортною системою.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України, один із лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.

«Заява Посла Росії засвідчує, що російська влада піде на зміни позиції в газовому питанні лише після отримання можливості контролювати українську ГТС», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, цілком очевидно, що формат відносин між Україною та Росією за принципом «братерської любові», який обіцяла команда Віктора ЯНУКОВИЧА, зазнала повного краху.

«Росія готова любити нинішню українську владу або шляхом контролю української території, або за гроші», - сказав політик.

М.ТОМЕНКО зауважив, що після так званих «харківських угод», коли Росія вибила собі вигідні умови щодо перебування ЧФ РФ в Севастополі наступний крок був очевидним – перебрати прямо чи опосередковано вплив на ГТС України.

«Саме так можна тлумачити заяву посла, який фактично сказав про пряму залежність перегляду газових угод від долі ГТС», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ заявив журналістам у Києві, терміни підписання нової газової угоди між Україною та Росією залежать від термінів оцінки української ГТС.

«На сьогодні я бачу лише одне, якщо оцінення української ГТС проводитиметься до 1 серпня, то абсолютно очевидно, що ми, в кращому разі, на якісь угоди можемо вийти лише в другій половині року», - зазначив посол.